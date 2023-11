Aglianese di carattere, fermato il Ravenna

AGLIANESE

1

RAVENNA

1

AGLIANESE: Aiolfi, D Ancona (22’ st D’Amico), Maloku, Iacoponi, Pupeschi, Fiaschi (22’ st Santapria), Gabbianelli (25’ Grilli), Perugi (40’ st Viscomi), Bocalon (45’ st Marcellusi), Marino R., Lika. A disp. Vilardi, Tesi, Cecchi, Bifini. All. Baiano.

RAVENNA: Cordaro, Gobbo (22’ st Agnelli), Marino M., Tirelli (40’ st Varriale), Sabbatani (14’ st Pavesi), Rrapaj, Boccardi (22’ st Spezzano), Mancini, Sare, Esposito, Alluci (32’ st Campagna). A disp. Rossi, Ravaglia, Vinci, Calandrini. All. Gadda.

ARBITRO Dorillo di Torino.

MARCATORI Sabbatani al 14’ pt; Marino al 35’ st

NOTE al 43’ st espulso Pupeschi.

Un primo tempo sotto tono, poi una vigorosa reazione a metà ripresa grazie ai cambi di Baiano e alla fine l’Aglianese si prende un pareggio con la capolista che le permette di continuare la serie di risultati utili. Nella prima frazione il Ravenna, pur non producendo molte conclusioni, impone l’inerzia della gara, mentre l’Aglianese sbaglia molto in fase di costruzione. Il vantaggio del Ravenna arriva al 14’ sul primo tiro degli ospiti, con Sabbatani che ribatte in rete una respinta di Aiolfi su una conclusione dal limite di Tirelli. I neroverdi hanno difficoltà a reagire e al 25’ perdono anche Gabbianelli per infortunio. Baiano manda in campo Grilli e riporta Perugi nel ruolo di mezzala. Il primo tempo si chiude senza tiri nello specchio dell’Aglianese anche se al 40’ Maloku sfiora il pari con un colpo di testa fuori misura. Anche il Ravenna non arriva più alla conclusione ma dà l’impressione di riuscire a controllare la partita.

Nel secondo tempo l’Aglianese è più propositiva ma non riesce a scalfire la solidissima struttura organizzativa del Ravenna. Ci pensa allora Baiano a sparigliare dando la svolta alla gara cambiando modulo, con un 4-2-4 ultraoffensivo e con tutti gli attaccanti a disposizione in campo. L’Aglianese a quel punto mette in grave difficoltà il Ravenna, staziona stabilmente vicino all’area avversaria, porta avanti palloni su palloni e il frutto di questa pressione è il pareggio al e dieci minuti dal novantesimo con un gran tiro di Roberto Marino. A quel punto, sullo slancio del pareggio, l’Aglianese sembra in grado di continuare l’assedio e di arrivare anche alla vittoria. Baiano dalla panchina incita i suoi a spingere in avanti e il Ravenna non trova più la sicurezza del primo tempo. L’assalto dell’Aglianese è però frenato bruscamente dall’espulsione per doppia ammonizione di Pupeschi che costringe Baiano a riorganizzare la squadra nuovamente per mantenere il necessario equilibrio. Il finale è concitato ma il Ravenna esce dal guscio e al 93’ il portiere Aiolfi salva il risultato su un tiro Mancini. Il pari è giusto, considerando i due volti della partita. Adesso ci sarà da vedere cosa succederà dopo l’annuncio choc della società sull’addio ad Agliana (vedi servizio in cronaca, ndr).

Giacomo Bini