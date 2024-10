Pistoia, frana in via di Santomoro: casa evacuata a valle

Pistoia, 24 ottobre 2024 – Le conseguenze della pioggia e del maltempo di questi giorni su Pistoia si sono fatti sentire anche in queste ore, una frana si è abbattuta sulla via di Santomoro. Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale del comando di Pistoia. In particolare la frana ha interessato Via di Santomoro nelle vicinanze con il bivio di Via Castel dei Gai. Lo smottamento continua ad essere costantemente monitorato sul posto dai tecnici del Comune di Pistoia, che sono presenti sul posto. In via precauzionale è stata anche disposta l'evacuazione di un'abitazione che si trova a valle della frana.

