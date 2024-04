Pescia, nuova Tac all'ospedale S.S. Cosma e Damiamo

Pescia (Pistoia), 30 aprile 2024 - Nuova Tac all'ospedale S.S. Cosma e Damiamo. L’apparecchiatura è stata montata nei giorni scorsi presso la struttura di Radiologia diretta da Adriano Viviani e sarà operativa a partire da lunedì prossimo. Consentirà un ulteriore miglioramento delle prestazioni diagnostiche per un aggiornamento tecnologico importante per un ospedale che è presidio strategico per il territorio e i suoi abitanti. L’installazione del nuovo sistema Tac rende il flusso degli esami più snello. Permette di eseguire oltre agli esami precedentemente eseguiti, esami cardiologici e di programmazione di interventi di sostituzione valvolare. Il sistema tecnologico della nuova Tac utilizza una soluzione per il flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale che permette di semplificare, snellire l'intero esame Tac. L’ergonomia della macchina consente di eseguire Tac anche con pazienti di corporatura robusta e pazienti traumatizzati. Il sistema ricostruisce immagini con una tecnologia all’avanguardia utilizzando l'intelligenza artificiale e permettendo la riduzione della dose di radiazioni erogata al paziente. "Siamo di fronte ad un importante rinnovamento del parco tecnologico sanitario: qui al SS Cosma e Damiano – ha dichiarato la dottoressa Giuditta Niccolai, Direttrice Sanitaria del presidio ospedaliero – in particolare la nuova Tac rappresenta un salto di qualità straordinario grazie all’intelligenza artificiale in grado di garantire ricostruzioni raffinate con tempi di esecuzione molto rapidi e con un minor impatto di carico radiogeno per il paziente".

Maurizio Costanzo