La Festa della Repubblica. La Costituzione letta dai giovani. E il tocco ’green’ per l’ambiente

PISTOIABambini e ragazzi delle scuole provinciali pistoiesi protagonisti ieri nella piazza del Duomo di Pistoia della cerimonia, molto partecipata, della celebrazione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana, organizzata dalla Prefettura con il supporto logistico del Comune di Pistoia e del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo. Celebrazione che, come di consueto, è stata anticipata dalla deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, al Monumento ai caduti in piazza San Francesco.

"È la festa degli Italiani, quindi mi sembra un bel segnale che ci sia questo sentimento di vicinanza e partecipazione – ha sottolineato il prefetto Messina –. Quest’anno, nella nostra piccola realtà, abbiamo voluto dare attenzione ai giovani, che sono il nostro futuro, con la lettura da parte loro di una selezione non casuale di alcuni articoli della Costituzione e abbiamo voluto dare anche un messaggio ‘green’", con la piazza del Duomo allestita per l’occasione con ornamenti di piante floreali (forniti dall’Associazione vivaisti italiani, ndr). La cerimonia solenne si è aperta l’Alzabandiera e, in contemporanea, lo svolgimento del Tricolore dalla sommità del campanile della Cattedrale ad opera del personale specializzato dei Vigili del Fuoco. L’Inno di Mameli è stato cantato dal coro degli studenti dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Pistoia. Il Prefetto Messina ha dato poi lettura del tradizionale messaggio che, nell’occasione, il Presidente della Repubblica invia ai Prefetti d’Italia. A ulteriore testimonianza del coinvolgimento dei giovani nella vita istituzionale e democratica della Repubblica, le studentesse e gli studenti di diversi Istituti della provincia si sono avvicendati nella lettura di alcuni articoli della Costituzione e hanno condiviso le impressioni delle visite rese, nel corso dell’anno scolastico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Senato della Repubblica.

Successivamente il Prefetto ha consegnato ai cittadini italiani della provincia, insieme ai Sindaci interessati, dodici onorificenze al merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del Presidente della Repubblica a coloro che si sono contraddistinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere: Maria Otina Scarpellino, Marilisa Ercolano, Lucia Ghieri, Andrea Milani, luogotenente Placido Panarello, Daniela Prezzolini; Luca Torrigiani e Paolo Vitali. Sono stati insigniti dell’onorificenza di Ufficiale il luogotenente Sebastiano Cubeda e il colonnello Stefano Lampone, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Infine, sono stati insigniti dell’onorificenza di Commendatore Franco Isola e Antonino Trimboli. "Quest’anno – ha aggiunto il prefetto Messina - abbiamo un numero superiore di onorificenze, sia di cavaliere, sia di ufficiale e anche due commendatori. Abbiamo premiato la dedizione e l’esperienza e di alcuni appartenenti alla pubblica amministrazione, ma c’è anche una signora che è famosissima a Pistoia (Maria Otina Scarpellino, nda), premiata per la sua attività sincera nel volontariato. Insomma, varie figure che danno uno spaccato del senso di questi riconoscimenti".

La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale agli stand allestiti grazie al contributo delle associazioni di categoria e di alcune aziende del territorio pistoiese.