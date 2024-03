Zucchelli è il nuovo volto dell’Udc

Massimo Zucchelli è il nuovo referente Udc per la sezione del comune di Agliana e della provincia di Pistoia. Zucchelli è aglianese e ha alle sue spalle un noto e lungo impegno nella politica attiva locale. E’ stato eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1995 nella lista civica Noi per Agliana e ha ricoperto questa carica per quattro mandati consecutivi. Nel 2019 è stato nominato assessore nella seconda giunta guidata dall’allora sindaco Giacomo Mangoni, con delega all’ambiente e alle politiche sociali. Fin dall’inizio degli anni Duemila si è impegnato attivamente nel partito dell’Udc e il suo impegno continua. "Ringrazio prima di tutto i dirigenti dell’Udc – dice Zucchelli – in particolar modo il presidente regionale Enrico Mencattini, per la fiducia che mi è stata espressa. Dopo tanti anni di impegno nella politica aglianese, continuo ancora a credere in una vera attività svolta con la sola intenzione di rendere un servizio, attorno ai valori fondamentali ricercati al di là degli schieramenti politici, convinto che la pluralità di valori e idee sono contributi essenziali per dare servizi ai cittadini. Agliana più che mai, in questo momento – osserva –, necessita di una reale svolta. Ha bisogno di attenzione e risoluzioni concrete in tutti i campi, soprattutto economico e ambientale, con una diversa gestione dei rifiuti e un intervento necessario e urgente sul rischio idrogeologico, nell’assetto territoriale e delle infrastrutture, nella viabilità, nella cultura, nell’istruzione e altro ancora. C’è bisogno di una politica di riavvicinamento alle persone, dell’incontro con l’altro. Continuerò a fare politica con gli stessi valori portati avanti fin dal 1995 a oggi – conclude –, con totale disponibilità verso tutti i concittadini".

