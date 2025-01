Volley Serie C femminile. Impresa Bottegone. Delfino Pescia ko

L’impresa. Il quattordicesimo turno d’andata del girone B del campionato di serie C femminile ha visto l’inaspettata affermazione (3-) del Progetto Volley Bottegone sull’ex co-capolista Delfino Pescia: un successo che sa di serata storica per la matricola pistoiese. Ha perso con onore tra le mura amiche, 3-1 (18-25, 25-22, 25-14, 25-15), l’incerottato Volley Aglianese con il Porcari terzo della classe, mentre sono cadute sia il Montebianco Pieve a Nievole (3-0) in casa con Lido di Camaiore sia il Blu Volley Quarrata al PalaMelo con Cascina (3-0). In graduatoria, Pescia scende al secondo posto con 31 punti, dietro Livorno 34, Pieve sesto a 23, Quarrata settimo con 21, Aglianese tredicesima a 11, Bottegone quattordicesimo a 10.

G. B.