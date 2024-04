’Volare’ insieme a Margherita, al cinema Lux

Ospite decisamente speciale questa sera, martedì 16 aprile, alle ore 20.30 al cinema multisala Lux (Corso Gramsci 3) che per l’arrivo del film "Volare" vedrà in sala l’attrice e regista Margherita Buy, qui all’esordio con la macchina da presa. Uscito nelle sale lo scorso 22 febbraio distribuito da Fandango, il film racconta la storia di Annabì, un’attrice di successo che per tutta la vita ha dovuto combattere contro la paura di volare e quindi per questo rinunciare anche a importanti lavori. L’occasione di superare l’ostacolo si presenta quando la figlia decide di studiare in California. Annabì allora si iscrive a un corso all’aeroporto di Fiumicino. La storia nasce da una paura condivisa dalla stessa Buy e dal percorso portato a termine allo scopo di sconfiggerla.

"Questo film – sono le parole della regista e attrice all’Ansa in occasione del lancio della sua opera prima – ha una comicità molto leggera. Affronta un problema che per tante persone è limitante, così come lo è stato per me, ma lo affronta in maniera divertente. All’interno del film ci sono anche dei momenti un pochino più toccanti che un po’ appartengono anche alla mia vita. Insomma, mi sono voluta raccontare un po’ di più. In generale è però un film divertente, leggero. A volte per vincere le proprie paure bisogna salirci a bordo. Bisogna affrontarle, prenderle di petto e condividerle con gli altri. Ho notato infatti che ci sono tante persone che hanno paure di vario genere e che si vergognano di dirle e quindi vivono facendo finta di niente. Secondo me, questo però fa stare peggio. Consiglio quindi vivamente di vedere questo film, perché dà un po’ una speranza a chi, come me, ha tanta paura".

Romana, classe ’62, ma con radici profondamente toscane, Margherita Buy è una delle attrici più conosciute ma anche premiate del cinema italiano, detenendo il maggior numero di nomination ai David di Donatello per la recitazione, sia come migliore attrice protagonista (dodici) sia non protagonista (tre).

Margherita Buy ha un legame particolare con il territorio pistoiese, soprattutto con la Valdinievole come lei stessa ci aveva raccontato in un’intervista di qualche tempo fa: la sua nonna Clementina era di Monsummano e i suoi genitori hanno avuto a lungo una casa a Ponte di Serravalle, dove lei stessa amava rifugiarsi. Centinaia i ruoli che la Buy ha interpretato al cinema, spesso e volentieri caratterizzati da un’ironia che le è propria anche nella vita oltre il set. Del cast di "Volare", oltre alla stessa Buy, fanno parte Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Caterina De Angelis, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, con la partecipazione di Massimo De Francovich e di Elena Sofia Ricci. L’ingresso prevede l’acquisto di un biglietto al costo di 5 euro.

