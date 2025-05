Voci d’oro per la Maic. Cento cantanti sul palco. Premiazione dei vincitori

Ha riscosso un grande successo la 28ª edizione del Festival Voci d’Oro, andata in scena al Teatro Bolognini di Pistoia dal 9 all’11 maggio. Tre serate all’insegna di musica e solidarietà, con una parte dell’incasso che è stata devoluta alla Fondazione Maic, per un totale di oltre cento cantanti suddivisi in tre categorie: Junior, dai 6 ai 15 anni, Giovani dai 16 ai 38 anni e Senior, dai 39 anni in su. Ad aprire il programma, nella giornata di venerdì 9, è stata la categoria Junior, divisa ulteriormente in due fasce d’età, che ha visto 43 concorrenti protagonisti nella serata condotta da Stefano Baragli, ritornato a presentare il Festival dopo tanti anni, insieme a Scira Pratesi. La vincitrice assoluta tra gli 11 e i 15 anni è stata Sofia Tavani, tredicenne di Brescia, con il brano ‘All by myself’ di Céline Dion. A imporsi nella categoria Kids (6-10 anni) è stata invece Mariapaola Chiummo, proveniente da Caltanissetta. Il premio per il miglior inedito è andato invece a Giorgia Borio, 15 anni di Asti, con il brano scritto da lei ‘Sogni di Carta’. Sono stati assegnati anche alcuni riconoscimenti speciali e tra questi il premio della Critica è andato a Monika Iunakova, di 13 anni proveniente addirittura da Malaga, città spagnola. Sabato 10 sul palco sono saliti i cantanti della categoria Giovani, presentati da Alessandro Masti e divisi nelle categorie cantautori e interpreti. La vincitore assoluta della sezione interpreti è stata Agnese Castellano, 16 anni di Pisa, con il brano Voilà, mentre nella sezione cantautori ad aggiudicarsi il primo posto è stata Martina Trevisan, 25 anni di Aosta, con il suo brano intitolato ‘Dì Martedì’. Tra coloro che hanno vinto uno dei premi speciali c’è anche la pistoiese Chiara Baroncelli, di 25 anni, che ha conquistato il premio del pubblico con il brano ‘Quello che le donne non dicono’. A chiudere in bellezza il Festival è stata la categoria Senior, che ha visto la presenza di ben 38 finalisti provenienti da tutta Italia e divisi nelle categorie di cantautori e interpreti. A presentare la finale è stato nuovamente Alessandro Masti, accompagnato dalla cantante Paola Belloni. Il vincitore assoluto è stato Sohar Albini, 52 anni di Genova, che ha cantato ‘Woman in Love’. Al primo posto della sezione cantautori ecco invece un gruppo di Bari, la Band Metaverso, che ha presentato il proprio brano ‘Lettera dal fronte’. Per quanto riguarda i riconoscimenti speciali, il premio della critica è andato a Enzo Bianco, 68 anni di Milano, mentre Omar Guidetti, 52 anni proveniente da Cento, si è aggiudicato il premio del pubblico. Tutte e tre le serate hanno visto un’importante partecipazione da parte di appassionati e addetti ai lavori, che hanno costituito una splendida cornice a un Festival che, anno dopo anno, continua a rappresentare un punto di riferimento.

Michele Flori