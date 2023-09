Vivaismo, l’export in crescita: "Affari per 89 milioni di euro nel secondo trimestre dell’anno"

Il polmone verde pistoiese respira e continua a far respirare anche il resto del mondo portando l’eccellenza nel mondo. Il buon andamento del secondo trimestre 2023 ha limato il calo d’export di piante ornamentali dei produttori pistoiesi, portando a quasi 242 milioni di euro il valore delle esportazioni di piante vive nel mondo nei primi sei mesi del 2023, appena l’1,86 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono in forte calo le importazioni, meno 8 per cento. Lo evidenziano le elaborazioni di Coldiretti Pistoia su dati Istat sul commercio estero.

"Si conferma la tenuta del nostro export, con un piccolo rimbalzo rispetto al primo trimestre – spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia –. Un dato che ci conforta, che è da tarare. Infatti i costi di materie prime ed energetici, rimangono a livelli elevati, riducendo i margini; riduzione solo parzialmente compensata dalla capacità delle nostre imprese di ottenere migliori prezzi per le piante dagli importatori stranieri, grazie alla qualità delle produzioni pistoiesi che si confermano eccellenza europea".

Nel dettaglio nei mesi da aprile a giugno 2023 l’export pistoiese ha sfiorato gli 89 milioni di euro, l’1,15 per cento in più rispetto agli stessi mesi del 2022. Un segnale interessante, che va interpretato, è il calo delle importazioni già iniziato nel primo trimestre 2023 e proseguito nel secondo, che sono calate di oltre l’8 per cento nel primo semestre. "Un segnale importante che va consolidato – conclude Tesi –. Ma non mancano le prospettive: attendiamo con buoni auspici la conclusione dell’iter che porterà all’approvazione della nuova ‘legge sul florovivaismo’, un quadro normativo coerente e organico che supporterà l’attività degli imprenditori, in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata".

Segnali che non devono essere trascurati e che anzi devono dare nuovi spunti. Intanto le aziende vivaistiche stanno investendo in innovazione, grazie a finanziamenti del Pnrr ci sono fondi che coprono fino all’80 per cento dei costi per installare pannelli fotovoltaici sui capannoni e altri impianti che riducono i costi energetici.

Attraverso Coldiretti in provincia sono già qundici le domande formalizzate, e visto il tessuto produttivo del settore primario a Pistoia, sono essenzialmente riconducibili ad aziende florovivaistiche. C’è tempo fino al 12 ottobre per procedere, rivolgendosi a gli uffici Coldiretti. Sicuramente un’opportunità importante da cogliere per affrontare le sfide future che guardano verso la cura dell’ambiente, sempre di più.