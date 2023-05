Morto nell'incidente, l’ultimo saluto a Vito Cantarella

Pistoia, 20 maggio 2023 - Si celebrerà questa mattina, alle 10.30, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bottegone il funerale di Vito Cantarella, il 47enne che una settimana fa ha tragicamente perso la vita in sella al suo scooter in un incidente, avvenuto poco prima delle 22, in via Santi. Il dolore in questi giorni in tutta la comunità bottegonese è stato enorme, in quanto Vito era molto conosciuto per essere stato sempre un volto apprezzato e col quale si poteva interloquire e passare la serata nei locali del paese. Cantarella ha lasciato nel dolore, in particolar modo, la madre, letteralmente sconvolta da quella sera di giovedì scorso quando gli fu comunicata la notizia della scomparsa del figlio. E, allo stesso modo, sentimento di lutto anche alla Vannucci Piante dove il 47enne lavorava da tempo come operaio. Un impatto tremendo, in sella al suo scooter, nel cuore dei palazzi popolari di Bottegone contro un pick-up che, inspiegabilmente, era parcheggiato da un lato della carreggiata di via Santi che Cantarella percorreva quella sera per tornare a casa dopo essere stato con alcuni amici alla Casa del Popolo. I soccorsi furono immediati, vista anche la vicina sede della Misericordia, ma ogni tentativo risultò vano: saranno sicuramente in tanti a tributargli l’ultimo saluto nella funzione religiosa che sarà officiata dal parroco di San Michele, don Piergiorgio Baronti.

S.M.