"Vip" lo spettacolo arriva al Teatro Moderno

Si chiude il giro, intenso e ricco di sold out, per lo spettacolo "Vip-Veramente Ingombrante Personalità" di (e con) Lorenzo Pratesi che dà appuntamento al pubblico per la decima e ultima data in programma per domani, sabato 26 ottobre (ore 21) al Teatro Moderno di Agliana. E c’è da aspettarsi un ennesimo tutto esaurito anche stavolta, anche perché la protagonista, Francesca Santucci, aglianese, qui è di casa. Lo spettacolo all’apparenza fresco e dissacrante tratta un tema alquanto ostico e spinoso, il body shaming, ovvero la derisione del corpo altrui a partire da presunti suoi difetti.

La commedia dopo aver debuttato ha viaggiato tra Prato, Pistoia, Blogna, Riccione ed Empoli – coinvolgendo quasi duemila spettatori – , arriva ora alla sua ultima "fermata". "Vip" propone la storia di Francesca, 32 anni, che cerca di districarsi nella società che ci vuole tutti perfetti e standardizzati. Ad alleviare le sue giornate ci sono i sogni quasi adolescenziali verso il cantante del momento. Ma la vita è imprevedibile: complice un fortuito scambio di identità, bastano pochi minuti e un tam tam mediatico senza precedenti per trasformare Francesca in una Vip, sogno proibito degli uomini del belpaese e simbolo per le donne italiane che rivedono in lei quella normalità ormai rara.

Il cast è composto da Lorenzo Pratesi (che firma opera, sceneggiatura e regia), Francesca Santucci, al suo debutto come protagonista, Daniel Cappellini al suo assoluto debutto teatrale, Cristina Raffi, Simona Bertini, Stefania Mazzotta, Paola Frivoli, Michele Ferri, Andrea Rebbi, Alessandra Cecconi, Lucia Pucci, Tessa Villani, Patrizia Tuci, Lorella Romagnani, Marinella Vitulli, Federico Liani, Piero Germano, Serena Tesi, Costanza Pagnoccheschi, Pamela Petrucci e Flavio Sanciu.rima dell’arrivo ad Agliana, un altro importante evento ha visto la partecipazione di Pratesi e della sua compagnia. Domenica 20 ottobre, infatti, si è tenuta una straordinaria esibizione al Teatro San Gottardo di Genova, un momento che Lorenzo ha descritto come "un’emozione immensa". "Nella mia vita ho recitato a Roma, Milano, Trieste, ma ogni volta che ho l’opportunità di portare in scena qualcosa di speciale, come questa performance, mi sento davvero fortunato. E farlo con la mia compagnia è ancora più emozionante". Lorenzo ha poi aggiunto chE, portare questo "colorato carrozzone" in giro per l’Italia, incontrando persone diverse e condividendo momenti di gioia e divertimento, è un’esperienza che lo riempie di gioia.

Per chi fosse interessato ai biglietti per la data di Agliana, è possibile scrivere a [email protected] o contattare Lorenzo direttamente sulle sue pagine social, sia su Instagram che su Facebook.

l.m.