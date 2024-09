"Vip" Come superare il mito della bellezza

Lorenzo Pratesi e l’amore per Pistoia e la sua provincia. Il commediografo, regista e attore pistoiese ha scelto il Teatro Moderno di Agliana per l’ultima tappa di "VIP Veramente Ingombrante Personalità", il suo ultimo spettacolo, che tratta un tema ostico e delicato, il body shaming, la derisione del corpo altrui. Si è aperta la prevendita dei biglietti per la rappresentazione di sabato 26 ottobre, che si annuncia, per dirla con lo stesso Pratesi, "scoppiettante: il gran finale".

"La commedia è tremendamente divertente quanto tristemente attuale – sostiene Pratesi – e ha un cast di valore. In primis Francesca Santucci, al suo debutto come protagonista, e poi Daniel Cappellini, al suo esordio teatrale, Cristina Raffi, Simona Bertini, Stefania Mazzotta, Paola Frivoli, Michele Ferri, Andrea Rebbi, Alessandra Cecconi, Lucia Pucci, Tessa Villani, Patrizia Tuci, Lorella Romagnani, Marinella Vitulli, Federico Liani, Piero Germano, Serena Tesi, Costanza Pagnoccheschi, Pamela Petrucci e Flavio Sanciu. Io firmo opera, sceneggiatura e regia. Ad Agliana non mancheranno sorprese". Perché tutte le esibizioni di Pratesi e della sua compagnia si arricchiscono cammin facendo: dopo aver debuttato in premiere lo scorso autunno, ha segnato un triplo tutto esaurito tra Prato e Pistoia per proseguire la sua corsa fra la provincia di Bologna, Riccione, Empoli e nuovamente Pistoia. Prima dell’approdo ad Agliana, un’altra prestigiosa recita: domenica 20 ottobre al Teatro San Gottardo di Genova. Complessivamente la compagnia, che grazie ai suoi recital ha aiutato molte organizzazioni di volontariato quali Gianluca Melani Onlus, Calciando Insieme e Una scuola e un pozzo in Africa, ha coinvolto quasi duemila spettatori in questa tournée non ancora conclusa.

Con VIP, Pratesi è tornato al teatro dopo due anni di silenzio, trascorsi a progettare e scrivere. Protagonista di VIP, come anticipato, la 33enne Francesca Santucci, che deve la sua formazione teatrale a Pratesi. Debuttante nel 2018, dopo 6 anni è protagonista di uno spettacolo che il 26 ottobre toccherà Agliana, la località nella quale è cresciuta e vive.

In VIP, Francesca cerca di districarsi nella società, che ci vuole tutti perfetti e standardizzati, tra chili in eccesso, lavoro precario e famiglia ingombrante. Ad alleviare le sue giornate ci sono i sogni quasi adolescenziali verso il cantante del momento. Ma la vita, si sa, è imprevedibile. Per i biglietti, è possibile scrivere a [email protected] o contattare le pagine social di Lorenzo Pratesi.

Gianluca Barni