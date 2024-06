Viola, Martina e Vanessa. Tra i primi eletti ci sono tre donne

Rosa batte azzurro 3 a 1: tra i primi quattro eletti nel Comune di Abetone Cutigliano tre sono donne: Viola Mazzolini con 73 preferenze e Martina Lenzini con 61 nella squadra di Gabriele Bacci e Vanessa Ceccarelli con 32 in quella di Andrea Tonarelli. Facile pensare che anche nell’attribuzione degli incarichi di giunta tutto questo avrà un peso, già ieri qualcuno si rivolgeva alla giovane Mazzolini con l’appellativo di vicesindaco. A due dei protagonisti della passata consiliatura, sia pure a titolo ben diverso, abbiamo chiesto cosa traggono dall’esito del voto. Tra i primi a complimentarsi con Bacci c’è stato il suo predecessore, Marcello Danti che fornisce la sua analisi: "In sintesi il risultato è stato deciso dalla presa di coscienza da parte dell’elettorato che, per governare, servono esperienza e impegno, non obbedienza a un partito. Quei soggetti che hanno manifestato più attenzione ai propri interessi che a quelli della gente hanno raccolto quello che hanno seminato. Andrea Tonarelli è una brava persona, ma nel contesto che stiamo attraversando, il territorio aveva bisogno di una persona come Gabriele Bacci. Questo è quanto hanno deciso gli elettori, come emerge con estrema chiarezza dal raffronto tra voti raccolti dai partiti, alle europee e alle comunali, che lo afferma in modo inequivocabile". Simone Ferrari, che con la formazione di Il paese che vogliamo, ha deciso di non partecipare alla tenzone elettorale, scompone il voto in tre parti, una vittoria e due sconfitte: "La destra ha perso consensi e capacità di rappresentanza, la punizione che ha preso nelle urne lo conferma. Il Partito Democratico, pur avendo due persone vicine inserite nella lista Bacci, non è riuscito a farne eleggere nemmeno una, probabilmente ci sono diversi aspetti nella raccolta del consenso che vanno valutati con occhi diversi da quanto veniva fatto prima. "L’evidenza dei fatti – prosegue Ferrari – dice soltanto che Bacci ha vinto e lo ha fatto con ampio margine. Bacci ha fatto anche un grande lavoro sul territorio e la squadra lo ha supportato bene. Poi ci sono tante dinamiche legate alle vicende della comunità che hanno una loro incidenza. Adesso è il momento di passare dalla campagna elettorale al tempo del governo, superando quello che è stato e cercando buoni risultati". A comporre la squadra della maggioranza del Consiglio comunale saranno: Viola Mazzolini con 73 voti di preferenza, Martina Lenzini con 61, Lorenzo Ferrari con 55, Leonardo Corsini con 50, Lorenzo Petrucci, Maurizio Petrucci e Alberto Ricci con 49.

Andrea Nannini