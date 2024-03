Vinti 10mila euro all’Edicola Più ’Non ci credeva’

È tornata dopo qualche ora, evidentemente emozionata e incredula, stringendo in mano il suo biglietto che a stento riconosceva come vincente. Il "colpo" regalato dalla dea bendata questa volta è stato messo a segno all’"Edicola Più" di viale Europa a Casalguidi. Il biglietto vincente è stato quello della serie Mega Miliardario: una giocata da dieci euro che è valsa alla fortunata signora una vincita da diecimila euro. "Per noi è sempre una gioia vedere felici i nostri clienti e questa volta la fortuna ha premiato una giovane donna della zona, che si serve da noi da molto tempo – spiegano all’edicola". La titolare Silvana Martelli (nella foto) porta avanti l’attività da anni.

La giocata fortunata è stata messa a segno venerdì 22 marzo. Dopo l’acquisto del biglietto fortunato, la signora si è allontanata, per ritornare poi dopo qualche ora. "Non sapeva nemmeno come fosse la procedura e non era certa di aver vinto, tanto che ci ha chiesto spiegazioni", ci racconta la figlia della titolare, Alice Leporatti.

"Non possiamo dire chi sia la signora fortunata ma siamo felici che si tratti di una nostra cara cliente".

L’ultima volta che c’è stata una vincita significativa nell’Edicola Più risale al 2008. "In quell’occasione si trattava di un’anziana di passaggio. Anche in quel caso si trattava dello stesso tipo di giocata", ci spiegano dall’edicola. Ci sono clienti che tentano la sorte sempre nello stesso negozio, una sorta di rito scaramantico. E in questa occasione si può dire che sia stata proprio la scelta giusta.