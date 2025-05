Villaggio dello sport. Migliaia di presenze. Ecco tutti i premiati

Grande successo per la prima edizione del "Villaggio dello sport e non solo" al parco Pertini. La manifestazione, organizzata dal comune di Agliana e Asi, ha unito varie discipline sportive, volontariato, sociale, solidarietà, cultura, inclusione, ambiente e sanità con l’attività di prevenzione gratuita, voluta dal Comune e svolta in collaborazione con Asl Toscana Centro e Lilt Pistoia. "Hanno partecipato oltre quaranta associazioni tra sport, cultura e sociale – riferisce il consigliere delegato allo sport, Tommaso Allori -. Durante i tre giorni dell’evento si sono affrontati molti temi e dibattiti, si è parlato di sport, inclusione, educazione e benessere. Non sono mancati momenti di divertimento e condivisione, culminati con la premiazione dei protagonisti dell’eccellenza sportiva locale, aglianesi e di Asi, nel ’Gran galà dello sport’. Un’occasione speciale per celebrare le eccellenze sportive del nostro territorio".

Questi i premiati. Mattia Martini, direttore sportivo di calcio femminile, con esperienze in Italia e all’estero, tra cui un’importante parentesi con l’Atlético Madrid. Paolo Romondia, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Karate di Las Vegas, portando in alto il nome di Agliana. Il gruppo Danzarmonia, qualificato alle finali dei Mondiali di Danza (che si svolgeranno in Spagna a luglio), straordinaria testimonianza del talento e della passione che nasce nella nostra comunità. Volley Aglianese, premiato per i risultati sportivi raggiunti nella scorsa stagione, culminati con la partecipazione alle finali nazionali U16. Tamara Mati dell’Asd Corallo, campionessa italiana di ginnastica (titolo conquistato a dicembre 2024). Giuseppe Bartolozzi, arbitro Asi con una carriera trentennale all’interno dell’ente, esempio di dedizione e professionalità.

"Una serata di emozioni e riconoscimenti – aggiunge Allori -, che ha visto protagonista lo sport in tutte le sue forme e ha celebrato il valore dell’impegno, del talento e della passione. Siamo orgogliosi di aver registrato al ’Villaggio dello sport e non solo’ migliaia di presenze, segno che l’appuntamento è stato vissuto e apprezzato come un vero punto di riferimento per la comunità. Un sentito ringraziamento va ad Asi, che ha reso possibile questo evento. Sono davvero felice e soddisfatto del risultato: questo è solo un punto di partenza. Il prossimo anno torneremo – annuncia il consigliere –, con ancora più energia e qualità".

Piera Salvi