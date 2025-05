Agguato a colpi di pistola: sparano da auto a un uomo sul posto di lavoro

Pistoia, 22 maggio 2025 - Terrore in un vivaio a Pistoia: un uomo è stato vittima di un agguato a colpi di pistola. E’ accaduto nella mattina di giovedì 22 maggio. L’uomo sembra fosse intento a lavorare quando, da un’auto, sono stati sparati dei colpi di pistola. Si è abbassato il finestrino e qualcuno ha fatto fuoco. Ferendo l’uomo, non mortalmente.

La macchina è poi fuggita. Immediato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Terrore nella zona tra la gente e caccia all’uomo: si cerca di capire chi abbia sparato e dove sia fuggito. La notizia si è rapidamente sparsa. La vittima dell’agguato, che ha 26 anni, si trova adesso in ospedale. E’ in gravi condizioni all’ospedale San Jacopo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, a sparare al ragazzo sarebbe stato un familiare. Anche se al momento le cause del gesto non sono ancora chiare.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un litigio degenerato all'interno dell'ambito familiare. L'area del vivaio è stata messa sotto sequestro e sono in corso i rilievi da parte della scientifica.