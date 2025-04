Spara al figlio e cerca di togliersi la vita, gravissimo il padre

Santa Maria a Monte (Pisa), 22 aprile 2025 – Spari in un’abitazione di Santa Maria a Monte, forse al culmine di una lite familiare. La dinamica, al vaglio del reparto scientifico dei carabinieri, è tutta da ricostruire: i colpi d’arma da fuoco, una pistola di piccolo calibro, sarebbero stati esplosi al culmine di una lite familiare tra il padre 62enne e il figlio 37enne.

I carabinieri sul posto (foto Luca Bongianni)

Al momento i due risultano feriti gravemente: il padre è stato portato a Cisanello, il figlio al Lotti di Pontedera. Sul posto, in via Fontine, una zona di campagna, sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria a Monte e il 118, che ha chiesto anche l’arrivo dell’elicottero Pegaso del soccorso regionale.

Secondo una prima ricostruzione il padre avrebbe sparato al figlio al volto; il 37enne sarebbe riuscito a scappare e rifugiarsi in auto, per poi chiedere aiuto in un bar vicino. L’uomo invece si sarebbe sparato alla testa.

