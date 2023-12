Vigili del fuoco di Pistoia e provincia sempre in prima linea

Pistoia, 31 dicembre 2023 – Il 2023 ha visto i Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia impegnati su tanti fronti emergenziali sia sul territorio provinciale che in supporto di altre regioni d'Italia che in altre nazioni estere come Turchia e Libia. Molte le attività di soccorso tecnico urgente svolte dai Vigili del Fuoco a tutela della vita umana, ma altrettanti sono stati i servizi di soccorso e assistenza alla cittadinanza in difficoltà, attività svolta da parte delle donne e degli uomini del nostro Comando Provinciale, sempre con dedizione e professionalità, “ed è con questi valori – dicono i vigili del fuoco - che vogliamo iniziare questo nuovo anno, augurando a tutti un sereno e buon anno nuovo. Buon 2024!”.