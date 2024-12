Vigili del Fuoco, borsa di studio per la piccola Nora Del Ministro

Ieri nella chiesa della Vergine di Pistoia, alla presenza del vescovo Tardelli, del comandante provinciale Fabrizio Priori e delle autorità, si è svolta la messa di Santa Barbara, patrona dei Vigili Del Fuoco. La piccola Nora Del Ministro, VA del comprensivo Levi Montalcini di Pescia, plesso Simonetti, è stata premiata con una borsa di studio conferitale dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco per meriti scolastici, in quanto orfana del padre, Samuele Del Ministro, caposquadra scomparso il 29 aprile scorso durante un turno di servizio alla caserma Lingotto di Torino. Da parte della moglie Stefania Berti e della famiglia tutta, un sentito ringraziamento all’Associazione e al Corpo dei Vigili del Fuoco per l’affetto e il sostegno dimostrato.