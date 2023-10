Video-ritratto di Piero di Cosimo, con Tiezzi

C’è un nuovo personaggio a dare completezza all’affresco. Un personaggio che come quelli che lo hanno preceduto comunica passioni, ansie e ferite umane restituendo l’immagine di un artista lontano da noi cinquecento anni eppure così vicino nel pensiero. È nell’ambito della Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci che domani, sabato 7 ottobre, alle 18, al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni si presenta l’opera video di Federico Tiezzi "Ritratto di Piero di Cosimo" alla presenza dell’attrice Giusi Merli, del drammaturgo Fabrizio Sinisi e dello stesso Federico Tiezzi. Al termine della presentazione, il video-ritratto di Piero di Cosimo (durata 19 minuti) sarà visibile fino alle 21. In questa nuova opera video Tiezzi ha immaginato di dare una voce nuova a Piero di Cosimo (1461–1522), basandosi sulla vita dell’artista, tratta dalle "Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori" di Giorgio Vasari e reinterpretata drammaturgicamente da Fabrizio Sinisi. Tiezzi ha perciò ideato e realizzato questo video-ritratto a metà tra l’arte figurativa e il teatro: la voce e il corpo dell’attrice Giusi Merli immergono lo spettatore nelle passioni, le ansie, le ferite di un artista così distante eppure così vicino a noi contemporanei. Il costume e gli oggetti di scena sono di Alfredo Pirri; il direttore della fotografia è Davide Barbafiera. Il "Ritratto di Piero di Cosimo" è stato girato a Pistoia al Teatro Mauro Bolognini nel marzo 2023 e montato a Pisa, nello studio di Davide Barbafiera. E’ un’opera-video realizzata nell’ambito del progetto artistico "Vasari: Le Vite. Capitolo secondo. Nati sotto Saturno" di Federico Tiezzi, a cura di Giovanni Agosti, promosso e realizzato dal Comune di PistoiaMuseo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la Compagnia Lombardi-Tiezzi, e vincitore del Pac2021-Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La sua presentazione è programmata nell’ambito della mostra "Revox" di Federico Tiezzi in corso a Palazzo Fabroni fino al 2 giugno 2024. In occasione della Giornata del contemporaneo, domani Palazzo Fabroni sarà aperto con ingresso gratuito dalle 10 alle 21.

Domenica 8 ottobre il testimone passa al Museo dello Spedale del Ceppo. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18, con due visite guidate gratuite al museo e al teatro anatomico alle 11 e alle 15 (massimo 25 persone per turno; occorre prenotare scrivendo a info@fondazionesantamarianuova.it). L’iniziativa rientra nella Giornata nazionale degli ospedali storici italiani. Domenica è anche la Giornata Nazionale delle famiglie al museo: al Museo Civico d’arte antica in palazzo comunale è a disposizione dei visitatori il kit per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Ideato dall’associazione La Sedia blu di Firenze, il kit sarà in distribuzione alla biglietteria del museo (dalle 10 alle 18) ed è compreso nel costo del biglietto (gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni).

