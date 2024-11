Viaggio tra cantieri e viabilità . Via ai lavori sul ponte dell’Ombrone. E sul viadotto di Pistoia Ovest

PISTOIA

Un primo annuncio era già stato fatto, in termini di ordinanze della Provincia di Pistoia, ma ancora non si era visto il cantiere operativo per quanto riguarda l’uscita di Pistoia Ovest del "Raccordo SS716" ma, stavolta, ci siamo per davvero. Per permettere i lavori per la messa in sicurezza del viadotto sulla stessa tangenziale e del ponte sul torrente Ombrone lungo la Sp17 verso Femminamorta, da mercoledì e fino al 20 dicembre sarà chiusa al traffico la rampa che dalla provinciale porta sul Raccordo in direzione Capostrada mentre, dal 9 al 25 gennaio del prossimo anno, la chiusura sarà in uscita dalla SS716 verso la Provinciale. Un intervento non da poco e che avrà un sicuro impatto sulla viabilità come quello che da lunedì riguarderà il ponte sul torrente Ombrone lungo la Sr435 prima della variante di Spazzavento che sarà oggetto di adeguamento statico e ripristino funzionale: il cantiere, in questo caso, è previsto fino al prossimo 13 dicembre e prevede il limite di 30km/h con senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico: trattandosi del principale collegamento tra Pistoia e Montecatini, con grande mole di traffico, i disagi per la viabilità di sicuro non mancheranno.

Altri provvedimenti di minore impatto, invece, sono in arrivo nei prossimi giorni. Intanto, domani dalle 9 alle 20, in via Antonio Pacinotti fra i civici 3 e 5 saranno vietati il transito e la sosta per lavori di trasloco: sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso. Da lunedì fino a venerdì in via Vecchia Montalese, via di Santomato, via Vacchereccia, via di Selvatana e via Boschereccia all’altezza delle intersezioni con via Montalese (per i primi 20 metri) saranno vietati il transito e la sosta in fasi alterne non concomitanti. Il provvedimento è necessario per permettere a Publiacqua di effettuare lavori di asfaltatura dopo gli scavi per interventi di sostituzione della rete idrica. Sarà realizzato nella circostanza un passaggio protetto per i pedoni. Infine, da lunedì e fino al 21 dicembre, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 17, in via di Mengarone all’altezza del civico 20 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a causa degli interventi di ripristino dei parapetti danneggiati sul ponte.

