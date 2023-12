Viaggi studio: il racconto diventa una guida online

Un altro successo per l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello. Sotto il titolo "Piccole scuole per un grande futuro" è stato sviluppato un progetto che ha visto coinvolti, assieme al nostro, gli istituti di altri stati europei. Sono state coinvolte: Francia, Portogallo e Spagna, mentre da San Marcello sono state una quindicina le persone che hanno partecipato allo scambioe. La pubblicazione scaturita dall’esperienza, curata da Francesca Vogesi e Gianna Dondini, è disponibile anche in formato elettronico. "Guida per le Buone pratiche" realizzato grazie alle esperienze dei docenti e del personale di segreteria. L’invito è a visitare il sito del Progetto al link smallschoolsforabigfuture dove, a partire dal giorno 27 settembre, è consultabile e scaricabile il volume realizzato, disponibile per tutti i plessi.

Andrea Nannini