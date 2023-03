Viadotto I lavori durante l’estate Ma l’opposizione mostra i denti

I due nervi scoperti della Montagna, il viadotto di Maresca e il collegamento Doganaccia Croce Arcana sono stati al centro della discussione, ieri pomeriggio, in consiglio provinciale. A presentare le interrogazioni i consiglieri Andrea Tonarelli, Francesca Capecchi e Lorenzo Vignali. Sul viadotto, ormai chiuso da quasi cinque anni, chiedono il punto sul progetto e sui lavori, mentre per la funivia il quesito riguarda il rinnovo della funivia Doganaccia Croce Arcana e la manutenzione straordinaria della stazione d’arrivo (bivacco). La situazione a Maresca è in ebollizione e per questa sera è convocato un incontro alle 21, alla sala Coop, dal quale potrebbe scaturire una denuncia nei confronti della Provincia stessa. Meno tesa la situazione sul progetto della funivia Doganaccia-Corno alle Scale: sono pronti 15 milioni di euro. Invisa al Pd di San Marcello, è considerata da molti una infrastruttura che porterebbe enormi benefici, legando Emilia e Toscana. E’ stato Tonarelli a prendere la parola in consiglio: "Vogliamo sapere cosa è successo, perché di questo passo al viadotto di Maresca, ci porto l’albero di Natale. Siamo stati costretti a fare questa interrogazione perché la situazione è paradossale, vanno chiariti i dubbi politici e tecnici".

"Parlare del viadotto di Maresca è sempre doloroso – ha detto il presidente Luca Marmo – ma chiuso del tutto è solo dallo scorso settembre, quando è emerso il problema del massetto ammalorato. Da giovedì le risorse sono tornate utilizzabili. La ditta (Edilpontina) ha dichiarato rapidità nei lavori, ma finiranno quattro mesi dall’inizio, che speriamo avvenga tra 10-15 giorni, ma porteranno via tutta l’estate, con evidente criticità. La Regione ha detto che non ci sono problemi per i ristori, però saranno messi in campo alla riapertura del ponte".

Tonarelli si è dichiarato non soddisfatto della risposta: "Mi dice che le risorse sono disponibili dal 23 marzo, voglio sperare che il percorso per attivare i lavori sia partito subito, ma non mi risulta. Siamo a parlare di un viadotto non di una buchetta, il ponte è sul collo degli abitanti di Maresca, Gavinana e di tutto il versante". Sulla funivia le critiche sono state quasi le stesse: lavori che procedono a rilento quando il territorio ha invece bisogno di risultati. "Il lavoro è inserito nel programma triennale ed è il secondo per valore economico – ha rimarcato Tonarelli – vorremmo sapere perché il progetto è fermo e cantieri non se ne vedono".

Andrea Nannini