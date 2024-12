"Via Ombrone Vecchio 129" a Palazzo Comunale . Oggi in mostra le fotografie di Marco Innocenti

Per "Scatti a Palazzo" che si svolge per tutta la giornata di oggi, domenica 15 dicembre, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica "Via Ombrone Vecchio 129", con le immagini scattate dal fotografo pistoiese Marco Innocenti. Marco fa parte del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi che cura l’esposizione. Le foto in mostra sono una interessante visione narrativa di vita quotidiana e di spunti che rimandano ai grandi maestri. Quello di Marco Innocenti è un obiettivo felice che affonda nella profondità dell’esistenza e delle persone, i cui ritratti ci restituiscono pensieri e anima. La mostra è in Sala Maggiore, in piazza del Duomo, aperta dalle 9 alle 19. Ricordiamo che l’intera giornata è dedicata alla scoperta degli spazi monumentali e delle sale e del Museo Civico d’arte antica del Palazzo comunale.