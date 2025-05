Tredici posti auto in più per il paese. Un sollievo per tutta la comunità

E’ stato inaugurato un nuovo parcheggio pubblico a Fognano, nel primo tratto di via Mazzini. Il parcheggio comprende tredici posti auto che permettono una sosta più ordinata e sicura alle automobili che finora veniva parcheggiate lungo la strada, restringendo lo spazio della carreggiata. La realizzazione del parcheggio ha richiesto di scavare il fianco della collina e di creare un muro di sostegno in cemento armato. Proprio per la complessità del lavoro l’opera ha avuto un costo complessivo di 200mila euro, coperti con le risorse proprie del Comune di Montale. Il lavoro è stato eseguito, dopo l’espletamento di una gara pubblica, dalla ditta Guarducci Costruzioni di Prato. Al taglio del nastro, compiuto dal vicesindaco di Montale e assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini, erano presenti anche il sindaco Ferdinando Betti e la comandante della polizia municipale Paola Nanni.

"E’ un’opera importante di cui siamo soddisfatti – ha detto il vicesindaco Guazzini – non solo per i nuovi posti auto, che non è mai facile creare nelle frazioni collinari, ma anche perché viene allargata la carreggiata con l’effetto di una maggiore sicurezza della strada". La via Mazzini, la strada vecchia per Tobbiana, viene molto frequentata e il punto in cui è stato realizzato il parcheggio è caratterizzato dalla presenza di alcuni edifici residenziali dove abitano diverse famiglie. Alla inaugurazione erano infatti presenti alcuni dei residenti che hanno mostrato soddisfazione per i nuovi posti auto disponibili nei pressi delle loro abitazioni.

"Dobbiamo ringraziare anche la ditta Guarducci – ha aggiunto Guazzini – per i tempi di realizzazione dell’opera e anche perché durante i lavori è riuscita a ridurre al minimo i disagi per la circolazione e per i residenti". Il parcheggio di via Mazzini si aggiunge ad altri parcheggi che l’amministrazione comunale ha realizzato nelle due frazioni di Tobbiana e di Fognano allo scopo di ridurre il problema della carenza di posti auto nei due centri. A Tobbiana sono sorti due parcheggi, uno nella parte alta di via Mazzini, vicino all’abitato del paese, e un altro più recente in via dei Colli nei pressi della scuola elementare Atto Vannucci. A Fognano è stato realizzato un nuovo parcheggio vicino alla chiesa di San Martino e al cimitero comunale del paese. In via Mazzini è in programma la realizzazione anche di uno slargo in un tratto poco più a monte rispetto al nuovo parcheggio appena inaugurato.

Giacomo Bini