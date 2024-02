Via Montalese, vernice rossa sugli autovelox

PISTOIA

Vernice rossa sugli autovelox, la ribellione verso i rilevatori di infrazioni arriva nuovamente a Pistoia. E questa volta porta una firma inequivocabile di vernice rossa e una W cerchiata, riconducibile ai movimenti nati e accomunati anche dal pensiero no vax e contro quella che definiscono "dittatura sanitaria". Ad essere coinvolte nella protesta sono stati il velox sulla Montalese e quello sulla tangenziale, posizionato poco prima dell’uscita di Pistoia ovest, nel senso di marcia da nord a sud. Proprio in quest’ultimo nei giorni scorsi sono state prese di mira le telecamere e bombardate da della vernice rossa al fine di oscurarle per impedirne il corretto funzionamento, sia di quella per rilevare gli eccessi di velocità che quelle installate per garantirne la sicurezza e che inquadrano la zona circostante.

A scanso di ogni equivoco appunto, sul New Jersey che divide la carreggiata sono comparse due scritte sempre fatte con vernice rossa dove oltre alla firma si legge "ztl = prigione" e "vivi libero". Una volta scoperto il fatto sono stati immediatamente avvertiti gli organi di competenza e il Comune ha provveduto al ripristino della strumentazione, alla pulizia e alla verifica che l’autovelox ancora funzionasse correttamente.

"Già da diversi giorni gli autovelox sono stati interessati da questi atti – ha detto l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei –. Già da giovedì scorso, dopo averlo pulito e controllato, abbiamo constatato che non era stato compromesso e che quindi al momento è perfettamente funzionante".

Indiscutibilmente la protesta verso i rilevatori fissi di infrazioni al codice della strada, richiama alla mente ciò che sta accendendo principalmente nell’Italia del nord dove una o più persone, che si nascondono sotto l’identità di ’Fleximan’ portano avanti la loro battaglia irrispettosa delle regole – un po’ per insofferenza, un po’ per emulazione – a suon di flessibili con i quali tagliano alla base i pali che sorreggono gli autovelox.

Gab.Ace.