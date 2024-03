"Via Modenese come una mulattiera"

A farsi portavoce delle proteste della situazione stradale a nord della città è il consigliere comunale di opposizione Lorenzo Boanini (Pd). "Sono intervenuto con una comunicazione in consiglio comunale per riportare all’attenzione un problema per il quale i residenti di via Modenese non trovano più pace - scrive in una nota -. La strada è paragonabile a una mulattiera con fossi e rattoppi causati da diversi interventi dei sottoservizi. Ho chiesto all’assessore Bartolomei di farsi carico una volta per tutte di istituire un tavolo di pianificazione per portare a termine tutte le lavorazioni e riasfaltare la strada in modo dignitoso, per non creare ulteriori disagi ai cittadini che sono vessati dai continui sobbalzi delle auto". Boanini denuncia anche che i commercianti sono costretti ad applicare chiusure straordinarie "per far quadrare i conti, in un momento che per loro dura da tempo, da quel fatidico Santo Stefano di due anni fa quando la caduta di un masso ha portato disagi uno dietro l’altro a residenti e commercianti". Ma non solo. Il consigliere Dem denuncia che nel punto interessato dal restringimento di carreggiata, in conseguenza alla frana e alla questione del muro pericolante, alcuni residenti lamentano che nei giorni di pioggia il passaggio delle auto fa andare detriti stradali e acqua verso le abitazioni arrivando anche ad allagarne gli ingressi. "Adesso Assessore Bartolomei è il momento di agire e smettere di trovare scuse, almeno per rendere dignità ad una zona lasciata ormai sola da anni e con criticità non più rinviabili" conclude Boanini.

Gabriele Acerboni