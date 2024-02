Via Modenese. Ancora lavori e lamentele

Via Modenese sempre al centro delle polemiche. "L’ennesimo intervento per effettuare lavori alle tubature crea nuovi disagi alle aziende della strada – afferma Confcommercio Pistoia e Prato –. L’auspicio è che vengano contenuti al massimo, riducendo quanto più possibile i tempi". Questa la posizione dell’associazione sulle nuove opere che interesseranno la strada almeno per qualche giorno. "Le attività sono esasperate – aggiungono –. Del resto, ogni chiusura, anche parziale, disincentiva la frequentazione della via. Un danno economico importante e una situazione che non vorremmo rivivere ancora. A peggiorare la situazione – conclude Confcommercio – il fatto che i lavori coincidano con San Valentino".