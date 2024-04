Via del Casello, trovata la soluzione. Ad asfaltare ci pensa Società Autostrade

PISTOIA

Dopo la manifestazione di un paio di settimane fa, e la discussione del problema nella prima seduta di consiglio provinciale, potrebbe essere vicina ad una svolta la chiusura totale di via del Casello che, oramai, va avanti da quasi un mese e sta penalizzando enormemente la viabilità della zona sud e mandando in tilt strade strette di campagna come quelle che portano verso San Pierino Casa al Vescovo, Bargi e Ramini.

La soluzione è che, col lavoro del presidente della Provincia Luca Marmo (ente che ha in carico la strada che è di proprietà di Anas) e del sindaco Alessandro Tomasi, sarà la stessa Anas ad occuparsi della riasfaltatura del tratto più critico, trecento metri in tutto, dove le buche hanno preso il sopravvento e sistemare tutte le altre porzioni di carreggiata ritenute troppo pericolose per la pubblica incolumità. Questo è quanto emerso dall’incontro che le istituzioni locali hanno avuto in questi giorni con il Comitato di Quartiere di Bonelle che, nel corso delle ultime settimane, ha aperto una sottoscrizione di firme su Change.org per chiedere una riapertura immediata della strada ed organizzato una manifestazione in paese.

"Ci è stato detto che, grazie anche all’interessamento del sindaco, Società Autostrade provvederà in tempi relativamente brevi (che al momento restano ignoti, ndr) a risistemare il manto stradale per consentire la riapertura al traffico – fanno sapere dal Comitato – a tal proposito sono già stati effettuati alcuni sopralluoghi da parte dei tecnici di Società Autostrade. A seguito di nostre riflessioni preoccupate, la Provincia di Pistoia si rende disponibile a partecipare ad un tavolo congiunto con tutti i soggetti coinvolti al fine di definire con chiarezza modi e tempi di realizzazione della nuova viabilità a sud della città (terza corsia autostradale, collegamento tra via Bonellina e via Fiorentina, passaggi ciclopedonali)". Nei prossimi giorni, infine, sarà chiesto un incontro al sindaco "per rendere possibile – si spiega – un tavolo di coordinamento per chiarire ai cittadini come sarà modificata la circolazione e in che tempi". Entro breve, comunque, si dovrebbe tenere un nuovo sopralluogo, con tutti i soggetti coinvolti ed anche la partecipazione del Comitato, per cercare di calendarizzare quanto prima la partenza del cantiere e riaprire la strada.

Saverio Melegari