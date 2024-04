Via del Casello, il maltempo ferma l’apertura del cantiere

PISTOIA

Doveva essere, quello di ieri, il giorno dell’arrivo degli operai e dei camion con il nuovo catrame per via del Casello ma, complice anche il maltempo di queste ultime ore, il cantiere per il momento è sospeso. E così va a prolungarsi l’agonia per la riapertura di una strada off-limits a qualsiasi tipo di mezzo a due e quattro ruote da oltre un mese e che, secondo il sopralluogo dei giorni scorsi con Comune, Provincia e Anas (che si dovrà occupare dei lavori), doveva invece già riaprire entro il prossimo mercoledì. Una chiusura dovuta a enormi buche che mettevano a repentaglio la sicurezza di chi passava da quelle parti.

Per quanto riferito dalla Provincia, il tutto è rimandato all’inizio della prossima settimana per individuare i giorni che saranno utilizzati per procedere con l’asfaltatura di gran parte della strada, fortemente ammalorata con le piogge di febbraio. Un lavoro del quale si farà carico Anas, proprietaria del tratto d’asfalto ma in carico alla Provincia, per un intervento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. Intervento che rimane fortemente atteso dagli abitanti della zona, in particolar modo Bonelle e San Pierino Casa al Vescovo, visto che da un mese a questa parte il traffico, anche di mezzi pesanti, si è riversato su numerose stradine di campagna.

S.M.