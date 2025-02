Via al Carnevale. Carri pronti per la sfilata

Torna il Carnevale a Pistoia. Tre giornate di festa che si svolgeranno in piazza della Resistenza: la prima sfilata dei carri è prevista domani pomeriggio 16 febbraio, mentre le date successive saranno il 23 febbraio e 2 marzo. In caso di maltempo, una sfilata potrà essere recuperata il 9 marzo. Sono otto i carri allegorici, su quattro dei quali per i bambini sarà possibile salire per fare tutto il giro in piazza della Resistenza tra colori e coriandoli. La sfilata, come ogni anno, percorrerà il tragitto per una parte lungo la strada e un’altra parte all’interno della piazza. Ogni giornata sarà animata da trucca-bimbi, pony, esibizioni di scuole di danza e ballo e stand gastronomici.