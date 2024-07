Via al Benesperi-bis. Ecco tutte le nomine. In aula assente Nerozzi

Consiglio comunale di Agliana insediato ufficialmente lunedì sera, tra volti soddisfatti, l’ombra di qualche frizione che già ci sarebbe nella maggioranza, la dolce immagine dell’assessore Greta Avvanzo, neo mamma che ha portato in sala consiliare la piccola Sveva e un pubblico numeroso. Tra i consiglieri neoeletti e riconfermati e candidati pronti alla surrogazione, l’unico assente era il consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi (foto in basso), delega all’ambiente e transizione ecologica nel precedente mandato e rieletto nella lista civica Benesperi sindaco. Un’assenza che ha sollevato il dubbio di qualche disaccordo nella maggioranza, anche perché Nerozzi non è stato nominato in nessuna commissione consiliare permanente, dove ogni consigliere ha diritto di essere presente. Interpellato in merito, il sindaco Luca Benesperi, ha spiegato che "Nerozzi ha rinunciato a fare parte delle commissioni: ha preferito fare il consigliere senza incarichi, nessuna frizione". Nerozzi, contattato, non ha rilasciato dichiarazioni.

Quanto alla seduta d’insediamento, la presidenza, come da prassi, è stata inizialmente assunta dalla consigliera anziana Alice Palazzo del Pd. L’elezione del presidente del consiglio comunale ha portato ad assumere l’incarico Agostino Luca Ruotolo (lista civica Benesperi sindaco) che ha ottenuto 11 voti. Vice è stato eletto Ivan Bindo (Fdi) sempre con i voti della maggioranza. I lavori sono quindi proseguiti con Ruotolo alla presidenza: giuramento del sindaco, insediamento della giunta e surroga dei consiglieri in seguito alla nomina degli assessori o per altre cause. Al posto degli assessori Greta Avvanzo, Maurizio Ciottoli e Fabrizio Baroncelli sono entrati in consiglio per FdI Solange Cecchi, Gioele Fedi e Elena Innocenti. All’assessore Giulia Fondi (Fi) doveva subentrare Francesca Biagioni, che però ha rinunciato all’incarico "per impegni personali", lasciando il posto in consiglio a Camillo Saracinelli. All’assessore Ambra Torresi (Agliana al centro) è subentrato Lorenzo Romiti, che cinque anni fa entrò in consiglio all’opposizione, eletto nel Pd (poi dimesso e passato a Iv) e ora è in appoggio alla maggioranza per Agliana al centro.

Il sindaco ha illustrato le linee di programma che, in tema ambientale, prevedono di cercare nei prossimi tre anni un’alternativa all’inceneritore, ottenere ristori ambientali anche per Agliana e attuare la Comunità energetica rinnovabile. L’elenco dei capigruppo: Guido Del Fante (Pd), Silvia Pieri (Agliana in comune), Daniele Risasoli (FdI), Nico Pititto (Benesperi sindaco), Camillo Saracinelli (Fi), Lorenzo Romiti (Agliana al centro).

Piera Salvi