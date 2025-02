Verso un polo di protezione civile. Nuova sede per i vigili del fuoco: "Stiamo lavorando per la sicurezza"

PESCIANella seduta di Giunta comunale di venerdì è stata approvata un’importante delibera che riguarda la verifica di un’area per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Alcuni anni fa era stata balenata l’ipotesi della chiusura della caserma dei pompieri, e non era la prima volta nella storia recente della città, era intervenuto l’allora sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci per rassicurare i pesciatini. Il vicesindaco con delega alla protezione civile Luca Tridente interviene per illustrare la situazione.

"Il tema del Distaccamento dei Vigili del Fuoco è reale da tempo- afferma -tanto è vero che lo avevamo inserito nei punti del nostro programma elettorale. Siamo ancora più convinti, dopo un anno e mezzo di mandato, che i presidi di polizia, carabinieri e vigili del fuoco abbiano bisogno di certezze. La delibera approvata deve rappresentare il primo passo verso un importante traguardo come quello della realizzazione del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco e della nuova sede della protezione civile e sono contento che dopo anni si inizi finalmente a riparlare nuovamente di questo argomento. Dagli incontri avuti nel corso di questi mesi con l’ex capo distaccamento di Pescia Marco della Felice era emersa la necessità di avviare lo sviluppo della progettazione del nuovo distaccamento per scongiurare ogni possibilità di trasferimento dello stesso in altro comune e con questo atto possiamo dire di aver messo mano ad un altro dei punti fondamentali del nostro programma elettorale. Questo percorso permetterà, inoltre, di creare anche la nuova sede per i nostri volontari del gruppo comunale di protezione civile, fondamentali per il nostro territorio perché con generosità e spirito di sacrificio sono sempre disponibili nei momenti critici: per loro dunque è importante una nuova sede che abbia tutte le comodità e la tecnologia che sono richieste da un centro operativo comunale di protezione civile. Il programma elettorale rimane la nostra stella polare- conclude il vicesindaco Luca Tridente -nonostante le difficoltà incontrate finora un altro punto è stato iniziato per garantire un futuro alla presenza, sul nostro territorio, del distaccamento dei vigili del fuoco di Pescia e al nostro gruppo comunale di protezione civile".

Emanuele Cutsodontis