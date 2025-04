Verso l’Academy del legno. Un progetto scolastico per avvicinare i ragazzi al mondo dell’artigianato

Quarrata era e resta la ’Città del mobile’, anche se negli ultimi trent’anni (dalla globalizzazione in poi) è letteralmente cambiato il mondo. Rimane il peso di una tradizione ultradecennale, da ravvivare con l’avviamento dei giovani a quello che è stato ed è ancora il settore d’eccellenza della città. Ed è con questa consapevolezza che l’amministrazione punta a dare il via ad una vera ’Academy del Legno’ ovvero un percorso di insegnamento delle tecniche di lavorazione del legno, in collaborazione con le maestranze locali. E’ il progetto che la giunta Romiti intende portare avanti con l’Istituto Pacinotti di Pistoia, le associazioni di categoria e le aziende del territorio (con il sostegno della Fondazione Caript, e della Banca Alta Toscana).

L’obiettivo del piano è quello di formare nuovi artigiani per il settore della lavorazione del legno e del mobile imbottito, sfruttando il know-how del territorio e tramandandone così le competenze. L’idea, a partire magari già dal prossimo anno scolastico, è quella di istituire al Pacinotti un indirizzo specifico per il settore del mobile, creando una classe mista nella quale almeno otto studenti dovrebbero scegliere il percorso di apprendimento della lavorazione del legno. Prima di attivarlo o di rimodularlo, è tuttavia importante avere un’idea sul potenziale bacino d’utenza. Ed è per questo che il sindaco Gabriele Romiti, in collaborazione con gli enti sopracitati, ha promosso per il prossimo 12 aprile un incontro dal titolo ’Un nuova opportunità. Academy del Legno. Scuola, istituzioni ed aziende si incontrano’. La manifestazione si terrà a Vignole presso il Forum di Banca Alta Toscana e l’invito è rivolto anche alle scuole medie della Piana.

"Un progetto nel quale credo – ha confermato Romiti – per la presentazione dell’evento, abbiamo invitato gli alunni ed i docenti delle scuole secondarie di primo grado di Quarrata, Agliana, Montale e Casalguidi. Crediamo che sia fondamentale da un lato valorizzare la produzione tradizionale del territorio e dall’altro fornire una potenziale e futura opportunità ai giovani, in termini lavorativi". La giornata si aprirà alle 9:30 con i saluti istituzionali da parte di tutti i soggetti coinvolti e le testimonianze delle aziende. Partirà poi la fase di ascolto delle domande dei ragazzi e dei genitori presenti, alle quali risponderà la dirigente scolastica o i docenti del Pacinotti che parteciperanno all’evento.

Per chiudere la mattinata con l’intervento del primo cittadino e del presidente Eugenio Giani. Sarà un passaggio fondamentale, in quanto permetterà di avere un primo riscontro sui potenziali studenti interessati e programmare così la seconda fase del progetto. "Pensiamo che sia importante far sì che le competenze degli artigiani e dei maestri del legno non vadano perdute – ha commentato Alberto Banci, presidente di Banca Alta Toscana – e che vengano anzi tramandate ai più giovani, rappresentando così una risorsa tanto per loro quanto per il territorio".

Giovanni Fiorentino