Ventenne morto dopo l’incidente in moto. La fidanzata: “Addio amore mio”

Pistoia, 7 settembre 2023 – Non ce l’ha fatta purtroppo Fabrizio Mannino, il 21enne proveniente dalla Sicilia e qui in vacanza, ricoverato al San Jacopo da domenica sera dopo il terribile scontro avvenuto a Quarrata con un altro giovane, di Serravalle, anche lui in moto. Troppo gravi purtroppo le ferite che il ragazzo aveva riportato: la speranza in questi giorni era appesa a un filo, fino al drammatico epilogo di ieri mattina. Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai soccorritori giunti sul posto, nella zona industriale nei pressi della rotonda della Magia. Il giovane palermitano era molto conosciuto nell’ambiente dei bikers, per il suo profilo su Instagram dove con il nome d’arte Xedra postava storie e video in sella alle sue moto.

A dare la triste notizia ieri pomeriggio è stata anche la fidanzata, che proprio dal profilo di Xedra si rivolge con voce tremante ai tanti followers del giovane. "Ragazzi sto trovando la forza per farvi questa storia perché Fabrizio, nome d’arte Xedra, teneva a tutti voi followers ed è giusto che sappiate questa notizia da me. Purtroppo stamattina (ieri, per chi legge, ndr ) ci ha lasciato. Ora è lassù. È un angelo. Riposa in pace amore mio".

Il ragazzo si trovava nel Pistoiese ospite dalla fidanzata e molto probabilmente domenica era andato insieme a lei e ad altri amici alla zona industriale di Quarrata tra via Palatucci, via Modena e via Bologna, nell’area nei pressi della rotonda della Magia, dove spesso si ritrovano i giovani in sella alle due ruote.

Nelle strade con numerosi laboratori e capannoni che di notte sono pressoché deserte, il 21enne sulla sua Ktm 125 Sx motard si è scontrato con l’altro ragazzo che montava una Tm 125 Tmsmr motard, riportando le conseguenze più gravi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, adesso al vaglio degli inquirenti al lavoro per ricostruire quei terribili momenti, Mannino avrebbe perso il casco nell’impatto, finendo poi violentemente sull’asfalto dopo un volo di parecchi metri. Non destano preoccupazione invece le condizioni dell’altro giovane, trasportato anche lui al San Jacopo per le ferite, che ha avuto una prognosi di quindici giorni. A prestare i primi soccorsi ai due ragazzi sono state la Croce rossa Piana Pistoiese e la Misericordia di Agliana e l’automedica del 118.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Serravalle, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Pistoia. Soprattutto, oltre ai rilievi sulla strada e sulle due moto che sono state poste sotto sequestro, per stabilire le eventuali responsabilità, saranno decisive le dichiarazioni rese dai testimoni che i militari dell’Arma hanno raccolto sul luogo dell’incidente, tra i quali per prima la fidanzata di Mannino, e che dovrebbero già essere stati di nuovo ascoltati nei giorni scorsi.

Intanto emergono altri particolari: sembra che la moto inforcata dal ragazzo di Serravalle non fosse di sua proprietà, ma che lui stesse provando quella di un amico lì presente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Serravalle, come da prassi, dal momento che sull’incidente è stata avviata un’indagine.

Quello che è certo è che Fabrizio Mannino ha riportato ferite gravissime nel violento impatto e che le sue condizioni sono state da subito critiche anzi più che disperate: sembra che il ragazzo sia entrato in coma subito dopo. Un coma dal quale non si è mai risvegliato, fino appunto al tragico epilogo di ieri mattina. La comunità stretta in un dolore immenso per questo "dolcissimo" ragazzo ha pregato fino all’ultimo sperando in un miracolo che purtroppo non è avvenuto. Ieri la giornata del dolore e dell’attesa. Non si sa ancora se verrà disposta l’autopsia sul corpo del giovane, né quando verrà restituito alla famiglia, anche in vista di un suo trasferimento nella città natale, a Palermo. Intanto la fidanzata ha scritto su Instagram che organizzerà una messa di commemorazione.

Daniela Gori