Muore giorni dopo l’incidente fra moto: aveva vent’anni

Quarrata (Pistoia), 6 settembre 2023 – E’ morto dopo tre giorni di agonia Francesco Mannino, 20 anni, il ragazzo rimasto coinvolto in uno scontro fra moto a Quarrata nella tarda serata di domenica 3 settembre, intorno alle 23.30.

L’incidente era avvenuto a Valenzatico, frazione di Quarrata, in zona industriale. Mannino era originario di Palermo ed era un grande appassionato di motori.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi al 118, che era stato chiamato da alcuni ragazzi che hanno assistito allo scontro. La zona infatti, soprattutto in estate, è luogo di ritrovo di tante comitive. Il giovane era entrato in coma e nella giornata di mercoledì 6 settembre è stato accertato il decesso.

La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri. Sembra che nell’impatto tra le due moto Mannino abbia perso il casco battendo la testa. Erano intervenuti, in supporto agli operatori del soccorso e per mettere in sicurezza i mezzi, anche i vigili del fuoco. Il ragazzo era stato trasferito all’ospedale di Careggi.