Venerdì nuovo consiglio di amministrazione

Il Cda del Pistoia Basket tornerà di nuovo a riunirsi venerdì pomeriggio e ancora una volta il presidente Ron Rowan ed il consigliere Joseph Mark David seguiranno i lavori da remoto. La linea sarà sempre quella ovvero arrivare a scrivere la parola fine alla presidenza Rowan, avere rassicurazioni dai soci americani che ci sono tutte le carte in regola per arrivare al termine della stagione per poter iniziare a programmare quello che sarà il futuro della società. Se si riuscirà ad arrivare al dunque oppure sarà ancora una riunione interlocutoria è difficile dirlo perché tutto dipenderà da quelle che saranno le risposte che arriveranno da parte della proprietà americana. Intanto è iniziata la prevendita online sul sito www.etes.it per la partita di domenica contro Brescia (PalaCarrara ore 16.30) mentre per l’acquisto dei biglietti al botteghino gli orari sono: venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.30 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 all’inizio del match.

M. I.