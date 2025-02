Venditori, un fabbro e un autotrasportatore

Si ricercano agenti di vendita per attività di vendita di dispositivi ecologiciper la pulizia all’interno di edifici, attività di ricerca di nuovi clienti, presentazione dei prodotti. Gradita ma non necessaria pregressa esperienza. Info e candidature al numero telefonico 347 4181299 o via e-mail [email protected]. Per azienda di logistica, si ricerca un autotrasportatore con patente CE per trasporto container sul territorio nazionale con rientro in azienda in serata. Non sono previsti pernottamenti esterni. Contattare Papi Graziano al numero telefonico 0574 798147 oppure via e-mail [email protected]. Infine, si ricerca fabbro con esperienza addetto/a alla lavorazione del ferro e dell’alluminio per produzione di cancelli, inferriate e infissi. Richiesta esperienza almeno biennale. Contattare l’azienda Metallica s.n.c. di d’amico cristiano & c al numero telefonico 344 0353825 oppure via e-mail all’indirizzo [email protected]