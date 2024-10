Variazioni di bilancio, pesano sui conti i lavori di San Lorenzo

PISTOIA

Il consiglio comunale ha approvato la quarta variazione del bilancio di previsione armonizzato 2024-2026 ratificando una delibera approvata dalla Giunta in via di urgenza (favorevoli Fratelli d’Italia, Avanti Pistoia per Ale Tomasi Sindaco, Forza Italia - Amo Pistoia Civica e Lega; contrari Pd, Pistoia Ecologista Progressista e Civici Riformisti. Approvata anche la quinta variazione del bilancio di previsione armonizzato 2024-2026 con contestuale variazione al Dup sezione Piano triennale delle opere pubbliche.

"Si tratta dell’approvazione di due variazioni, la ratifica della quinta variazione e poi l’istruttoria della sesta – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Margherita Semplici –. La variazione di ratifica è minimale e legata alla necessità di adeguare il nostro Piano degli investimenti, in particolare il suo finanziamento, ai tempi e alle modalità dell’istituto del credito sportivo, al quale ci siamo rivolti per il finanziamento dell’impianto dell’area ex Pallavicini. L’altra variazione è più ampia sia sulla parte corrente del bilancio, sia su quella della spesa in conto capitale". Per quanto riguarda la parte corrente, Semplici ha spiegato di "avere operato una selezione delle necessità rappresentate dagli uffici" e di avere "recuperato una quantità rilevante di risorse che ci ha consentito di andare a finanziare alcuni capitoli, coi fondi necessari per completare le opere dell’accordo quadro sul verde per 150mila euro, oltre ad altre manutenzioni e disponibilità di somme che sono da lasciare sui capitoli per garantire interventi laddove si rendessero necessari".

Si registrano maggiori entrate extratributarie, dovute a maggiori fatturazioni sulla frequenza degli impianti sportivi a tariffe essenzialmente immutate. Maggiori disponibilità economiche derivano anche da una riduzione delle spese previste, in particolare di quelle energetiche.

L’obiettivo è approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. "Sul fronte della parte corrente – ha proseguito Semplici -, con questa variazione, riusciamo a rispondere alle esigenze che i nostri uffici comunali hanno rappresentato, un elemento molto positivo che consentirà di chiudere l’ultimo provvedimento di variazione entro il 30 novembre per poi iniziare a impostare un ragionamento sul bilancio di previsione 2025 -‐2027 che vorremmo presentare presto all’attenzione della Commissione bilancio per arrivare all’approvazione entro il 31 dicembre, come lo scorso anno".

Le sorprese non positive arrivano dai lavori di San Lorenzo "con un aumento dei costi a causa dell’ammaloramento dei fabbricati e la risistemazione dei sottoservizi. Sorprese sull’aumento dei costi, in termini positivi, sono state la scoperta di affreschi che richiedono un tipo di intervento, anche su impulso della Sovrintendenza, senz’altro più costoso. "Abbiamo fatto fronte alle maggiori necessità economiche – ha aggiunto Semplici – con risorse disponibili che derivano anche dalla vendita delle quote della Centrale del latte entro il 31 dicembre".