Uscita di Prato Ovest e via Amadori Il nuovo asse viario ora è più vicino

Il piano per completare l’asse viario tra l’uscita di Prato Ovest e via Amadori era stato anticipato alla fine del 2022, dopo l’annuncio del contributo di 150mila euro da parte della Regione Toscana. E un nuovo passo è stato compiuto pochi giorni fa, con la delibera di giunta dello scorso venerdì: adesso che l’accordo fra il Comune di Quarrata e la Regione Toscana è stato definitivamente messo nero su bianco, la prima fase dell’operazione può dirsi ufficialmente iniziata.

Questo lo stato d’avanzamento dell’iter burocratico per a portare (nei prossimi anni) alla realizzazione delle opere di completamento dell’asse viario che congiunge l’uscita del casello autostradale di Prato Ovest all’area produttiva di via Amadori. L’idea è quella di costruire due tratti di strada (lunghi rispettivamente duecento e ottocento metri), e di realizzare una rotatoria in via Montalbano, che consentirebbe di collegare a una delle arterie principali del territorio quarratino la sua seconda zona industriale, attraversando anche via Piero della Francesca e via Brunelleschi. Per quel che riguarda la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la Regione ha stanziato 120mila euro per il 2023 e 30mila per il 2024.

Qualche giorno fa è stato ufficializzato anche il cronoprogramma delle operazioni progettuali: il Comune avrà tre mesi di tempo per avviare il progetto di fattibilità (includendo l’eventuale assegnazione dell’incarico a un professionista esterno), con l’obbligo di affidare il compito e di giungere alla redazione del disegno entro i centottanta giorni successivi. Una volta terminata la stesura del progetto, sarà la volta della verifica all’assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale e dell’approvazione del progetto preliminare.

Un percorso che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe quindi concludersi entro il primo scorcio del prossimo anno, perlomeno in via indicativa.

Solo a quel punto si aprirà la sfida vera e propria, ovvero quella di intercettare i finanziamenti necessari per arrivare all’apertura del cantiere.

"Si tratta di un collegamento preziosissimo per rilanciare la città dal punto di vista economico – ha ribadito il sindaco Gabriele Romiti –. Intanto, grazie al contributo regionale, il Comune di Quarrata potrà sviluppare il progetto dell’ampliamento della nuova viabilità. Per poi intercettare le risorse necessarie".

G.F.