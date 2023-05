Uno scuolabus tutto dedicato ai bambini e alle bambine della materna

Trasporto scolastico ad Abetone Cutigliano: è stata trovata la soluzione per la scuola materna. "Abbiamo iniziato a chiedere preventivi già da settembre dello scorso anno, dall’11 gennaio abbiamo finalmente trovato la quadra", è quanto fa sapere l’assessore Gabriele Bacci a proposito di una delibera di giunta dei giorni scorsi. In buona sostanza, senza generare aumento di costi, i bambini della materna viaggeranno su uno scuolabus dedicato, senza utilizzare il servizio di linea del trasporto pubblico. Prima di dare corso al servizio, lo precisa lo stesso Bacci, ci sarà una verifica con i genitori dei bambini per valutare le varie problematiche che potrebbero presentarsi e ottimizzare il servizio in base alle esigenze che verranno espresse. Le risorse per garantire il trasporto scolastico dei bambini dell’asilo, sono state trovate nell’ambito del bilancio, senza spendere una cifra esagerata perché, sottolinea Bacci, ci sono dei limiti da bilancio e le spese sono soggette al controllo dell’organo di vigilanza, rappresentato dalla Corte dei conti.

"Quando ci siamo trovati lo scorso anno a dover affrontare il problema – osserva ancora Bacci – , essendo il Comune impossibilitato a effettuare il servizio con i propri mezzi, ci siamo attivati nel chiedere preventivi e siamo così arrivati a individuare una soluzione che auspico sia soddisfacente. A breve inizieremo le verifiche con i genitori e sono fiducioso in un risultato positivo, soprattutto per i bambini, che sono il bene più importante. La situazione del trasporto scolastico si era complicata dopo un grave infortunio,la scorsa estate, all’unico autista dello scuolabus, in quel momento impegnato in un’altra mansione che niente aveva a che vedere con la scuola, privando di fatto l’amministrazione guidata da Marcello Danti, di chi potesse garantire lo svolgimento del servizio con risorse interne al Comune".

Andrea Nannini