"Unitevi al Comune per dare vita alla comunità energetica rinnovabile"

Comunità energetiche rinnovabili (Cer): il Comune di Quarrata incoraggia la nascita sul territorio di questo modello innovativo per la produzione e il consumo di energia "pulita" all’insegna del risparmio economico e della sostenibilità. Il primo passo sarà un incontro aperto al pubblico, venerdì 14 aprile alle 21, nella sala Zampini del Polo Tecnologico di Quarrata, durante il quale sarà presentato il progetto pilota relativo alla creazione di una possibile Cer. Il progetto rientra tra le attività coordinate dalla Provincia di Pistoia per il Piano strategico di sviluppo territoriale, con il sostegno della Fondazione Caript. Durante l’incontro rivolto a cittadini, imprese ed enti del terzo settore, verranno illustrate le caratteristiche delle Cer dai tecnici delle società Sinloc e Energy4com, incaricate di elaborare lo studio di fattibilità. Saranno presenti anche il sindaco Gabriele Romiti, il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e altri rappresentanti istituzionali, per chiarire quali benefici possano provenire dallo scambio di energia prodotta e direttamente consumata dai membri della comunità energetica.

"Con un apposito avviso pubblico – ha spiegato Romiti – daremo poi un mese di tempo a utenti pubblici e privati per valutare quanto interesse ci sia a costituire una Cer". Il Comune di Quarrata avrà dunque il ruolo di attivatore del progetto. A sua volta, come produttore e allo stesso tempo consumatore, realizzerà entro l’anno cinque impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici (Polo tecnologico, Civetta, biblioteca, scuola Munari e palestra di Santonuovo).

"Come amministrazione comunale crediamo molto in questi progetti – ha sottolineato Tommaso Scarnato, assessore alle risorse economiche e alla transizione ecologica – per il risparmio economico e per l’aspetto etico e ambientalista. Mi auguro che ci sia la massima partecipazione all’incontro del 14 aprile, e soprattutto spero nelle adesioni perché i cittadini unendosi contribuiranno alla lotta allo spreco energetico".

Daniela Gori