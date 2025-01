Unione dei Comuni. Un nuovo gruppo

È nato un nuovo gruppo consiliare nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Appennino pistoiese. Franco Del Re, capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di San Marcello Piteglio per la lista "Prospettiva Futuro", è stato nominato Capogruppo del nuovo gruppo "Centro-destra per l’Unione". Gli altri membri sono Alessandro Olioni, eletto ad Abetone Cutigliano nella lista "Siamo Abetone Cutigliano", e Maurizio Pasquinelli, eletto a Sambuca nella lista "Noi per Sambuca". Del Re spiega che l’idea di formare un gruppo consiliare di centrodestra è nata due anni fa con l’ex consigliere Francesco Cipriani, ma non si era concretizzata. L’ingresso di Olioni e Pasquinelli ha riacceso l’interesse per l’iniziativa. Il gruppo si propone di essere il primo nella storia dell’Ucap, mantenendo continuità nelle politiche territoriali. Si impegneranno per una politica unitaria, propositiva e inflessibile nel controllo dell’operato della maggioranza.

Andrea Nannini