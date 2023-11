Una vita sempre sul mare. La città piange Gianmarco

Vasto cordoglio nella comunità quarratina per la scomparsa improvvisa dopo una breve malattia di Giammarco Giorgi. Aveva 51 anni. Era stato ricoverato martedì mattina per un aggravamento all’ospedale San Jacopo, dove purtroppo si è spento nello stesso pomeriggio. Era nato il 7 marzo 1972. Grande amante del mare, fin da quando in estate andava a Riccione, dove i familiari un tempo avevano un negozio di biancheria, Giammarco era una persona brillante, dal carattere estroverso e affabile. Proprio per la sua personalità e per la sua conoscenza di cinque lingue cominciò presto a lavorare nel settore turistico, prima a Sharm el-Sheikh e in seguito entrando a far parte del team della Costa Crociere e poi della statunitense Royal Caribbean International come addetto alle relazioni con i passeggeri. A causa della crisi in questo settore imposta dallo stop per la pandemia, aveva vissuto una parentesi lavorativa in una catena di alberghi fiorentini, finché, recentemente, era entrato stabilmente nell’organico dell’hotel I Vivai al Parubiano di Montemurlo. Figlio unico, lascia i genitori Luciana e Giovanni. "Era buono, intelligente, di bell’aspetto, sempre pronto ad aiutare chi si trovava in difficoltà, gran lavoratore e per questo era benvoluto – ne traccia un commosso ricordo il padre – amichevole con tutti, soprattutto le persone anziane ne apprezzavano l’infinita disponibilità e la buona educazione. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni d’affetto e di cordoglio, perfino suoi ex colleghi americani ci hanno scritto addolorati per la sua perdita".

E tantissimi sono i messaggi di condoglianze che sulla pagina di Facebook stanno arrivando sul profilo di Giammarco, dai tanti amici sia di Quarrata, dove era molto conosciuto, che di Riccione e dall’Italia e dall’estero dove aveva fatto amicizia con tante persone nei lunghi viaggi fatti per lavoro. Per chi volesse tributargli l’ultimo saluto, Giammarco si trova esposto a Quarrata nella sua casa di via Pistoia. Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, da dove poi la salma proseguirà per la cremazione. La famiglia ha chiesto di non portare fiori, ma che in ricordo di Giammarco le eventuali offerte vengano devolute all’associazione Airc per la ricerca contro il cancro e alla fondazione Lega del Filo d’Oro per l’assistenza alle persone sordocieche.

Daniela Gori