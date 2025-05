Lavori conclusi a Pontenuovo. Manca il semaforo per l’apertura

I lavori sul ponte sulla Bure al Pontenuovo sono pressoché conclusi. L’asfaltatura della carreggiata è stata completata e sono state collocate le barriere laterali. Rispetto a quanto previsto dalla Provincia manca soltanto l’installazione di un impianto semaforico con cui verrà regolata la circolazione. Ieri pomeriggio alcuni operai erano impegnati a sistemare i lampioni della illuminazione dove sono state collocate anche delle telecamere. Una volta concluso l’intervento ci sarà da perfezionare la parte burocratica, cioè quella relativa alla documentazione necessaria affinchè si possa effettivamente riaprire al traffico il ponte. La circolazione sarà consentita a senso unico alternato regolato dal semaforo e limitatamente al traffico leggero come richiesto con molta fermezza anche dai comitati civici di Pontenuovo e di Santomato. Anche ieri, come ogni giorno, i residenti del posto osservano il cantiere e stavolta, finalmente, l’impressione che la riapertura sia vicina. Intanto gli esercizi commerciali e le attività economiche situate sul tratto della Montalese interessato, da Pontenuovo a Santomato, che sono state danneggiate dalla chiusura della strada possono inviare i dati sui danni subiti al Comune di Pistoia che cura la procedura dei ristori che la Provincia ha chiesto e ottenuto dalla Regione. Per informazioni sui ristori ci si può rivolgere agli uffici comunali scrivendo a [email protected] o telefonando al numero 0573 371032 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Il ponte è chiuso dal 23 ottobre 2024 e la fine dei lavori è stata prorogata quattro volte con disagi notevolissimi sia per i residenti del Pontenuovo che per gli utenti della strada provinciale Montalese.

G.B.