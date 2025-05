’Cuori in azione’ fa il bis. In nome della sicurezza

Un’iniziativa di sport e sensibilizzazione, ripetuta dopo il successo dello scorso anno e ulteriormente ampliata e arricchita. Nella giornata di ieri è andata in scena la seconda edizione di ‘Cuori in azione’, l’evento nato da un’idea del Pistoia San Marco, formazione militante nel campionato Uisp, dopo quanto accaduto nel settembre 2023 a Massimiliano Morandi, colpito da un malore durante un allenamento e salvato dal pronto intervento dei compagni di squadra. Da quell’episodio, conclusosi con un lieto fine, la volontà di muoversi attivamente per informare quante più persone possibili sull’importanza del defibrillatore e su come usarlo correttamente per poter salvare vite umane, con la donazione di un apparecchio al Comune di Pistoia.

La giornata si è aperta con un triangolare disputato al Frascari tra Pistoia San Marco, Ac Bottegone e L’Uragano Cantagrillo, che ha visto quest’ultima aggiudicarsi la vittoria grazie al 2-1 contro il Bottegone e al successo ai rigori contro il Psm. L’evento si è poi spostato nel corso della sera all’agriturismo A Casa Nostra, dove si è tenuta la cena di autofinanziamento per la raccolta fondi.

"Dopo la prima edizione del 2024 abbiamo deciso di replicare anche quest’anno - ha raccontato Massimiliano Morandi -, consegnando nuovamente un defibrillatore alla nostra città ma cambiando le modalità di donazione. L’apparecchio è stato infatti acquistato grazie alla cena e ad una lotteria benefica nella quale sono stati messi in palio i premi forniti dai nostri partner che voglio ringraziare: Banca Alta Toscana, Studio Morandi Odontoiatria, Cs Gisinti, Automeccanica, Initaly Montemurlo e Vescovi Sport, oltre al patrocinio del Comune e della Uisp. Senza il loro supporto e la loro vicinanza non avremmo potuto mettere in piedi quest’evento. Un grazie anche due miei cari amici, oltre che dirigenti del Psm, come Massimo Rosi e Francesco Torracchi, che dopo quando mi è accaduto quasi due anni fa si sono rimboccati le maniche per organizzare l’iniziativa".

Non è tutto però, perchè il Pistoia San Marco donerà anche un pacchetto di corsi Blsd alle società Uisp di Pistoia. "Crediamo che sia fondamentale creare una rete di consapevolezza sempre più grande - ha aggiunto Morandi - che coinvolga quante più realtà possibili. Sport, salute e sicurezza devono sempre andare di pari passo e speriamo, nel nostro piccolo, di riuscire a dare un contributo. C’è stata anche una collaborazione con Viva la Vida, che da anni porta avanti un progetto scolastico coi bambini in Cambogia: un membro dell’associazione ha fatto lo speaker al torneo e noi abbiamo effettuato una donazione".

Michele Flori