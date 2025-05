Problemi di malasanità. Sportello per i cittadini

Uno sportello per aiutare i cittadini a districarsi nelle situazioni legali, in particolare a denunciare problemi di malasanità. E’ stato inaugurato ieri mattina al circolo Arci di Quarrata, in via Galilei, il nuovo punto di assistenza legale, giuridica, amministrativa e fiscale, gratuito. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra lo studio di avvocati e professionisti specializzati Archeolegis di Montecatini Terme, il circolo Arci di Quarrata e la Misericordia di Quarrata, che mettono a disposizione in forma gratuita e volontaria la sede e le proprie competenze. Solo nel caso di ottenimento di risarcimenti per l’utente che si è rivolto ai professionisti saranno previste delle compensazioni economiche per il gruppo di lavoro. Lo sportello per il momento sarà attivo in via Galilei ogni venerdì dalle ore 10 alle ore 13, ma da settembre è in programma un incremento dell’orario e dei giorni disponibili. Con l’apertura del punto di aiuto legale ieri è stato inaugurato anche il nuovo defibrillatore installato all’interno del circolo, donato da Mutua di Banca Alta Toscana. "Un dispositivo che è sempre importante per un luogo di aggregazione come questo dove c’è il Tamburo della Luna e vengono tante persone per passare qualche ora di divertimento e ballare – ha spiegato Carlo Spini, presidente di Mutua – noi cerchiamo sempre di portare il nostro contributo per il bene della comunità, è questo l’mpegno della nostra presenza sul territorio". I servizi che potranno essere offerti dallo sportello sono stati illustrati da Sonia Lupi, avvocato presente insieme alla collega Sharon Matteoni e al giudice onorario Zelia Bossi, professioniste che si occuperanno delle consulenze ai cittadini: "Di fronte a un sospetto di un errore medico sottoporremo il caso ai nostri collaboratori medici legali che esamineranno il caso e le cartelle cliniche senza alcuna spesa anticipata. La stessa cosa vale per gli infortuni sul lavoro – ha detto Sonia Lupi –. Molte volte il lavoratore, o il privato cittadino, non avendo competenza in materia legale si sente intimorito di fronte alla burocrazia e non ha il coraggio di rivolgersi a professionisti. Noi però siamo qui pronti ad ascoltarvi e consigliarvi". Soddisfazione per il progetto dello sportello di aiuto anche da parte del circolo Arci, rappresentato da Elisabetta Gradi. All’inaugurazione era presente anche l’assessore alla legalità Maria Vittoria Michelacci, che ha ricordato, in quanto avvocato, l’importanza del nuovo servizio. "Vorrei far notare che qui sono schierate associazioni di volontariato di diverso ambito – ha poi sottolineato Damiano Guerrini, governatore della Misericordia di Quarrata – talvolta, dall’esterno, non si comprende quanto il volontariato sia importante per tutta la comunità, disponibile non solo per offrire servizi, ma anche per portare avanti valori come la solidarietà e la cittadinanza attiva. Invito pertanto i cittadini, soprattutto i giovani, ad avvicinarsi al volontariato: c’è bisogno di tutti voi".

Daniela Gori