Una targa per celebrare 40 anni di attività nello storico bar Baccarini

La Società Alfredo Baccarini entra a far parte della storia di San Marcello. Nei giorni scorsi la famiglia che gestisce lo storico bar Baccarini ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per i 40 anni di lavoro, celebrati da una targa consegnata allo storico locale da Confcommercio e amministrazione comunale. "Quarant’anni di gestione ininterrotta - si legge nella nota dell’Associazione dei commercianti - e molta voglia di continuare a valorizzare il territorio tramite i prodotti, gli eventi, la socialità generata. Lo storico bar Baccarini di San Marcello Piteglio è stato recentemente premiato con una targa celebrativa da parte di Confcommercio Pistoia e Prato e dell’Amministrazione comunale. Era il 14 gennaio del 1984 – prosegue il comunicato - quando gli attuali gestori, due sorelle ed i rispettivi coniugi, iniziavano un’avventura che avrebbe avuto un impatto importante per San Marcello e la Montagna tutta. Nel corso di quattro decenni l’attività si è evoluta, adattandosi alle trasformazioni imposte dal tempo, senza tuttavia mai smarrire la propria vocazione".

Lo racconta bene una delle titolari, Claudia Zinanni: "Partimmo come prima paninoteca e birreria della Montagna, negli anni d’oro di queste zone. Poi cominciammo a trasformarci, prima come pub, poi come locale in cui si potevano fare degustazioni di vini di qualità. Negli anni Novanta, inoltre, diventammo il primo internet point pubblico. Il percorso è proseguito con i pranzi a base di prodotti tipici, pensati per valorizzare le nostre tradizioni, e con le serate estive di musica dal vivo. Oggi in molti vengono anche per la nostra pasticceria casalinga". Domenica scorsa decine di persone hanno fatto sentire il proprio affetto al momento della consegna della targa – da parte del sindaco Luca Marmo, dell’assessora Clio Cinotti e della delegata territoriale di Confcommercio, Lucia Leonessi – generando la commozione dei titolari. Anche il sindaco Marmo, ha testimoniato soddisfazione per l’evento scrivendo: "Noi e Confcommercio insieme a riconoscere questo importante traguardo, complimenti e altri quaranta almeno!" Andrea Nannini