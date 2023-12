"Una strada piena di buche pericolose"

"Un problema che non è mai stato risolto del tutto, anche se finora qualche soluzione temporanea era sempre stata trovata. Stavolta però, nonostante i solleciti, la situazione è peggiorata". Parola di Stefano Martini, uno dei residenti di via Cassero, che ha posto l’attenzione sulle condizioni in cui versa il manto stradale. L’asfalto si presenta infatti dissestato in più punti, mentre in altri il manto ha ceduto creando buche di dimensioni notevoli. Un problema che riguarda circa una ventina di persone, le stesse che abitano nella zona. E che si è aggravata dopo l’alluvione dello 2 novembre scorso. "Va detto che queste criticità persistono da anni e nemmeno le precedenti amministrazioni sono riuscite a dare una risposta definitiva – ha spiegato Martini – fino a poco tempo fa però, il Comune aveva sempre dato disposizione agli operai di effettuare una serie di rattoppi dove la strada appariva impercorribile a causa delle buche. Di recente ho incontrato due volte il sindaco, che ci ha assicurato un nuovo intervento. Restiamo in attesa, ma al momento l’unica azione riguarda l’installazione di un cartello di pericolo che indica la strada dissestata, oltre alla posa di alcune barriere poco prima del ponte".

Un quadro che a detta dei residenti rischia di peggiorare ulteriormente, non senza pericoli. "Una donna è caduta due volte sull’asfalto, mentre percorreva la strada in motorino – ha concluso Martini – senza dimenticare i tanti ciclisti che passano. Una strada in queste condizioni rappresenta un pericolo, ci auguriamo che chi di dovere intervenga come già fatto anche nel recente passato".

G.F.