Una sorpresa per Leonardo. La pergamena del sindaco: "Mai un giorno di assenza"

Ieri mattina i genitori e il fratello maggiore l’hanno accompagnato al municipio perché doveva rinnovare la carta d’identità. In realtà era un’affettuosa bugia per fargli una sorpresa, perché Leonardo D’Alise ieri mattina nel palazzo comunale c’è andato perché doveva ricevere un premio dalle mani del sindaco Luca Benesperi. Leonardo, con i genitori e il fratello, ha salito le scale del vecchio palazzo comunale e per lui si è aperta la porta della sala consiliare, dove ad attenderlo ha trovato il primo cittadino in fascia tricolore e i giornalisti. Il sindaco aveva una pergamena da consegnargli e, quando Leonardo l’ha capito, sul suo viso sono comparsi i segni di una grande e bella emozione. Ma perché Leonardo D’Alise è stato premiato dal sindaco? Per una cosa che può sembrare semplice ma non è scontata: Leonardo ha concluso quest’anno il percorso della scuola primaria, nella classe quinta A della nuova scuola Leonardo da Vinci, in via Mallemort de Provence. Lui si è contraddistinto per non avere mai fatto un giorno di assenza in tutto l’anno scolastico. "E’ stato il padre a informarmi – ha detto il sindaco – e mi è sembrato importante dare a questo bambino un riconoscimento come segnale di attenzione per la scuola". Sulla pergamena c’è scritto: "Per aver frequentato l’intero anno scolastico senza nemmeno un’assenza". Firmato: il sindaco di Agliana Luca Benesperi. Grande gioia e tanta emozione per il bambino, che ha detto: "Sono felice". Emozione e gioia anche per i suoi genitori Catia Franzese e Cristian D’Alise e per il fratello Matteo, di tredici anni, che ha detto di essere anche lui un assiduo frequentatore della scuola: "Sia alla primaria che alle medie, ho fatto pochissime assenze". Mamma Catia ha spiegato: "E’ stata dura svegliare Leonardo la mattina presto per andare a scuola, ma lui è stato veramente bravo, è voluto andare a scuola anche quando non stava molto bene". Leonardo D’Alise è tra gli alunni che in questi cinque anni di scuola primaria sono stati trasferiti dal plesso di Catena in una sede provvisoria, con le difficoltà di adeguarsi a cambiare edificio, e nell’anno 2024-2025 sono stati i primi a essere accolti nella nuova scuola Leonardo da Vinci. Leonardo ci ha detto: "Non ho avuto difficoltà. Per me sono stati cinque anni belli".

Piera Salvi